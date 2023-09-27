بدء حملات التبرع بالدم لصالح ضحايا حريق نينوى

بغداد - (بي بي سي)

بدأ المتطوعون بالتبرع بالدم في مستشفى في الموصل، وأظهرت لقطات مصورة تدافع الناس للتبرع لمساعدة الضحايا، بعد حريق مميت في حفل زفاف في مدينة قرقوش.

وفي المستشفى الرئيسي في قرقوش (بغديدا) شرقي الموصل، توافد عشرات الأشخاص أيضا للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى.

هذا، وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمالي بغداد.