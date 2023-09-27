زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة نشاط بركاني جنوبي إيطاليا

روما - (د ب ا)

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة حول نابولي بجنوبى إيطاليا صباح اليوم الأربعاء.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، أن مركز الزلزال كان في حقول فليجراين، التي تُعد منطقة ذات نشاط بركاني مرتفع، وتقع على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وقالت سلطات الدفاع المدني إنه لم ترد في البداية تقارير بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتم وقف خدمات القطارات من وإلي نابولي لعدة ساعات، كما تم إغلاق المدارس في منطقة بوتسولي بالقرب من الحقول اليوم .