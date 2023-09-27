كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية للحوار بشأن لم شمل الأسر المنفصلة
سول - (د ب أ)
دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونج هو، كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، للاستجابة بصورة إيجابية لعرض سول لإجراء مباحثات لمناقشة قضية الأسر المنفصلة بسبب الحرب الكورية 1950- 1953.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تصريح وزير الوحدة جاء خلال مراسم للاحتفال بيوم الأسر المنفصلة.
ويشار إلى أن الكوريتين عقدتا 13 جولة من المباحثات بشأن لم الشمل منذ قمة تاريخية خلال عام 2000، من أجل لم شمل أكثر من 20 ألف فرد أسرة لم يروا بعضهم البعض منذ الحرب.
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