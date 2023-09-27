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BBC

حداد عام في العراق لمدة 3 أيام على خلفية حريق نينوي

11:42 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023

حريق قاعة أفراح نينوي بالعراق

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمالي بغداد.

وذكرت الحكومة، في بيان صحفي، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى.

وكان اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني أفاد بأن عدد ضحايا الحريق بلغ 93 وفاة و100 مصاب يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحا، وفق تقرير الطب الشرعي .

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