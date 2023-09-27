حداد عام في العراق لمدة 3 أيام على خلفية حريق نينوي
بغداد - (د ب أ)
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمالي بغداد.
وذكرت الحكومة، في بيان صحفي، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى.
وكان اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني أفاد بأن عدد ضحايا الحريق بلغ 93 وفاة و100 مصاب يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحا، وفق تقرير الطب الشرعي .
سوق مصراوى
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية.. بأقل من 614 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: