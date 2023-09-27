النار تتساقط من السماء.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أفراح بالعراق (فيديو)

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أكثر من 250 قتيل وجريح جراء حريق بقاعة أفراح في العراق

أدت لمقتل وإصابة 450 شخصًا.. الألعاب النارية داخل قاعة أفراح قبل حريق



وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق.

وارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

"من داخل قاعة الأعراس".. اللحظات الأولى لاندلاع الحريق في قضاء الحمدانية



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وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.

وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.