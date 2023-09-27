النار تتساقط من السماء.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أفراح بالعراق (فيديو)
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وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق.
وارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.
"من داخل قاعة الأعراس".. اللحظات الأولى لاندلاع الحريق في قضاء الحمدانية— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) September 26, 2023
تابعونا على التردد الثاني
12034/27500 H#العراق#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/e4AQe8GnA1
وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.
وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.
فيديو | اللحظات الأولى لاندلاع شرارة الحريق في فاجعة #الحمدانية pic.twitter.com/Qg3x9UoBR3— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) September 27, 2023
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