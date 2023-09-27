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BBC

النار تتساقط من السماء.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أفراح بالعراق (فيديو)

11:11 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023
  • عرض 3 صورة
    حريق قاعة أفراح نينوي بالعراق
  • عرض 3 صورة
    حريق قاعة أفراح نينوي بالعراق
  • عرض 3 صورة
    حريق قاعة أفراح نينوي بالعراق
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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق في قاعة أفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق.

وارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.

وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.

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حريق قاعة أفراح حريق نينوي حريق العراق

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