أدت لمقتل وإصابة 450 شخصًا.. الألعاب النارية داخل قاعة أفراح قبل حريق نينوى (فيديو)



وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو اليوم الأربعاء، يظهر الألعاب النارية داخل قاعة أفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق، قبل اندلاع حريقًا بها أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 450 شخصًا.

وبعد ساعات من الحريق الذي اندلع في نيونى، أعلن قائد عمليات نينوى اليوم الأربعاء أن فرق الدفاع المدني أنهت عملها في قاعة الحمدانية التي اندلعت النيران بها أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لا جثث متبقية بعد، حسبما ذكرت "العربية".

من جهته، قال الدفاع المدني إن "معلومات أولية" تشير إلى أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف"، ما أدى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر"، ثم انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أن القاعة "مغلفة بألواح الإيكوبوند"، وهي مادة للبناء مكونة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحا أن استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانونا.