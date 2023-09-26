في ذكرى نصر أكتوبر.. كيسنجر يعترف: قدرة المصريين خالفت توقعاتنا ولم نتخيل مشهد المعركة

وكالات

قبل أيام قليلة من الاحتفال بذكرى 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، خرج وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، ليتحدث عن اعترافاته بشأن حرب أكتوبر.

هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والذي تولى المنصب في الفترة من 1973 إلى عام 1977، تحدث مؤخرا في حوار له مع عدة وسائل إعلام عبرية.

أزمة الشرق الأوسط

وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الملقب بـ"الثعلب العجوز" خلال مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، روى خلالها كواليس عن حرب أكتوبر 1973، "في الساعة السادسة والنصف صباحا، طلب مني جوزيف سيسكو، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آنذاك، مقابلتي بشكل عاجل، قائلا هناك أزمة في الشرق الأوسط، وإذا تصرفت على الفور، فلا يزال بإمكانك إيقاف ذلك".

وذكر هنري كيسنجر، أنه في ذلك الوقت كان رفقة فريق رفيع المستوى في وزارة الخارجية بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة، وكان الفجر قد بدأ بالبزوغ في "المدينة الأكثر يهودية خارج إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

غموض التقارير

ويضيف الدبلوماسي الأمريكي الأسبق: أنّه في يوم حرب السادس من أكتوبر، وردت تقارير عن هجوم على قناة السويس، وفقا لـ"هنري" فإنّه اعتقد أنّ الإسرائيليين لابد أنهم هاجموا، لأنه لم يعتقد أحد أن المصريين قادرون على شن هجوم عبر قناة السويس، لكنّه اعتقد أنّه من المستحيل أن يهاجم الإسرائيليون في يوم الغفران، ولكن بحلول منتصف النهار، أصبح من الواضح أن هذه كانت حربا نظامية، وأنها كانت هجوما واسع النطاق".

ويتابع كيسنجر بالقول: "اعتقد فريقنا أن الإسرائيليين سوف يسحقونهم في غضون ساعات قليلة.. أول شيء قمت به هو التوجه إلى السفير الإسرائيلي سيمحا دينيتز.. ولم يكن في واشنطن، وقد كان في القدس".

معلومات غير عادية

وأوضح "الثعلب العجوز" ردا على سؤال حول الوضع المتطور في الشرق الأوسط في خريف عام 1973: "لقد أصبحت وزيرا للخارجية قبل أسبوعين من بدء الحرب، لكنني كنت مستشارا للأمن القومي لمدة أربع سنوات ونصف السنة قبل ذلك، وفي المسار الطبيعي للأحداث، لم تتضمن التقارير الاستخبارية التي تلقيتها أي معلومات غير عادية.. تم تنصيبي كوزير للخارجية يوم السبت 3 سبتمبر، وبعد ذلك رأيت تقارير عن تمركز القوات العسكرية المصرية.. لا أتذكر أنهم أبلغوا عن أي شيء عن السوريين، لكنهم كانوا بالتأكيد يبلغون عن حشد عسكري".

لكن وفقا لوزير الخارجية الأمريكي السابق، فإنّ الحشد العسكري لم يعني الكثير لأمريكا، خاصة وأنّ الرئيس أنور السادات هدد في السابق كثيرًا لكنّه وفقا لهنري لم يفعل شيئًا، بالرغم من خوف وزير خارجية أمريكا من تطور الوضع، لكن لم تكن هناك أخبار تدعم مخاوفه، حسب هنري "لقد حاولت إسرائيل طمأنتنا.. كانوا يخشون أن نمارس الضغط، فقالوا لنا إنهم لا يرون أي سبب للقلق بشكل خاص".

ومضى قائلا: في إسرائيل أيضا، في الأيام التي سبقت اندلاع الحرب، تراكمت الأخبار عن تمركز قوات كبيرة غرب قناة السويس وقد فسرها قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات باستثناء عدد قليل من الضباط ذوي الرتب المتوسطة على أنها جزء من مناورة، وكانوا مقتنعين بأن المصريين لا ينوون شن هجوم.. وقد رفضت الرقابة العسكرية تقارير المراسلين العسكريين حول حشد قوة مصرية غير عادية في سيناء، ولم تظهر المخاوف من حرب فعلية إلا يوم الجمعة 5 أكتوبر، عشية يوم الغفران".

توتر غير ضروري

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن يعقوب إيرز، المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" ورئيس تحريرها فيما بعد، قام بصياغة أحد هذه التقارير مع شطب أجزاء منه بقلم الرقابة السوداء الخاص بالرقابة العسكرية، وكان كبار الضباط الإسرائيليين يخشون من أن تؤدي هذه المعلومات إلى توتر غير ضروري على الجبهتين العسكرية والداخلية.

ويقول كيسنجر في هذا السياق: "في يوم الجمعة، الذي سبق بدء الحرب، تلقينا معلومات تفيد بأن الروس يسحبون أفرادهم من الشرق الأوسط، ثم بدأنا في بذل جهود نشطة لتهدئة الوضع.. لقد ناشدت المصريين، لا أعرف ما إذا كنا قد أرسلنا رسالة إلى سوريا، لكننا قلنا بالفعل إننا سنبذل جهدا دبلوماسيا، وقد عززنا ذلك".

تقدم كبير

وأردف بالقول: "في واشنطن، قمت بتجميع ما نسميه مجموعة واشنطن للعمل الخاص، واجتمعنا في وقت متأخر من بعد الظهر لاتخاذ قرار بشأن الاستراتيجية.. كانت مجموعتي في ذلك الوقت مكونة من طاقم تخطيط عالي الجودة من البيت الأبيض، الذين أحضرتهم معي إلى وزارة الخارجية لتعزيز قسم تخطيط السياسات".

ويذكر كيسنجر "في نهاية يوم من القتال، عندما اقترب وقت الظهر من يوم الأحد، كان من الواضح أن الجيشين المصري والسوري قد أحرزا تقدما كبيرا، لكننا حاولنا منع النصر العربي الذي كنا ننظر إليه على أنه انتصار سوفيتي.. لقد كنا على قناعة تامة منذ اللحظة الأولى بأننا سنعيد الوضع إلى ما كان عليه، ولكن بحلول نهاية اليوم الأول كان من الواضح أن الجيوش المهاجمة قد حققت تقدما واسع النطاق".

اختراق خط بارليف

وأكد الوزير الأسبق أن "مشهد المعركة كان مختلفا تماما عما تخيله الخبراء الأمريكيون عندما أصبحت أنباء الهجوم المصري معروفة، مضيفا: "عندما اندلع القتال، تمكن المصريون من اختراق خط "بارليف" وتسلل أكثر من 100 ألف جندي ونحو 400 دبابة ووحدات كوماندوز إلى سيناء، وبناء عدة جسور فوق القناة".

وصرح بأنه وفي الأيام الأولى من الحرب، فقدت إسرائيل ما يقرب من 200 مقاتل يوميا وتم أسر العديد من جنود الخط الأول من قبل مصر، ولم يكن لدى القوات الجوية الإسرائيلية رد مناسب على الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "SA6" سوفيتية الإنتاج.

وقال "الثعلب العجوز" في الأيام الثلاثة الأولى من القتال، فقدت القوات الجوية الإسرائيلية 49 طائرة وتضررت 500 دبابة في سيناء.. كان هناك نقص في ذخائر المدفعية في مستودعات الطوارئ وتم اكتشاف أن المعدات صدئة جزئيا وغير صالحة للاستخدام.

وأكد كيسنجر أن الحكومة الإسرائيلية ذهلت وأن وزير الدفاع موشيه ديان، ورئيسة الوزراء جولدا مائير، على وشك الانهيار.