وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى السعودية في زيارة تاريخية

وكالات

وصل وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وتمثل الزيارة لحظة تاريخية، إذ أن كاتس هو أول وزير إسرائيلي يرأس وفدا رسميا في السعودية.

وتستغرق هذه الزيارة يومين وتمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث أكد كاتس على دور السياحة كجسر بين الدول.

ويتزامن مؤتمر منظمة السياحة العالمية، الذي جمع قادة السياسة السياحية من جميع أنحاء العالم، مع يوم السياحة الدولي، مما يسلط الضوء على الأهمية العالمية لصناعة السياحة.

ومن المتوقع أن يشارك كاتس في مختلف الفعاليات وأن يشارك في مناقشات مهنية خلال إقامته، مع التركيز بشكل خاص على الاجتماعات مع نظرائه من دول الشرق الأوسط.

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن رؤيته لدبلوماسية السياحة قائلاً: "السياحة هي جسر بين الأمم. والشراكة في قضايا السياحة لديها القدرة على جمع القلوب والازدهار الاقتصادي. وسأعمل على خلق تعاون لتعزيز السياحة وعلاقات إسرائيل الخارجية".

وينظر إلى زيارته على أنها محاولة لتعزيز علاقات أقوى وتعزيز التعاون السياحي بين دول المنطقة.

وتحت قيادة كاتس، عززت إسرائيل موقعها بشكل كبير داخل منظمة السياحة العالمية، وحصلت مؤخرًا على منصب رسمي في المنظمة.

وتقود إسرائيل أيضًا فريق عمل مخصص لتشكيل مفهوم السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية، والعمل جنبًا إلى جنب مع إسبانيا لمواصلة تطوير صناعة السياحة على نطاق عالمي.