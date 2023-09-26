جيش الاحتلال يستهدف موقعا لحماس جنوب قطاع غزة

غزة- (د ب أ)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، موقعا لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، في وقت استمرت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي استهدفت بصاروخين موقع رصد شرق مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

فيما قال الجيش، إن الهجوم جاء "ردا على الأحداث عند الحدود وإطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة في وقت سابق من هذا اليوم".

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عشرات الشبان بالرصاص المطاطي والاختناق في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة، خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل.

وذكرت المصادر، أن شبانا أطلقوا بالونات حارقة ومتفجرة محلية الصنع تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل بشكل يومي شرق قطاع غزة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية ومدفعية على مواقع رصد تابعة لحركة حماس على مدار الأيام الأخيرة على أطراف شرق قطاع غزة ردا على "أعمال الشغب".

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان بأن "القصف الإسرائيلي على نقاط للمقاومة في قطاع غزة، لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال ومواجهة حربه الدينية على مقدساتنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وصل قطاع غزة " في محاولة منه لاحتواء التصعيد الحاصل"، فيما لم يصدر تعقيب من حماس على ذلك.