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أوكرانيا: التحقق من المعلومات بشأن مقتل قائد الأسطول الروسي

07:23 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

قائد الأسطول الروسي

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كييف- (د ب أ)

قال الجيش الأوكراني، إنه سيراجع تقريره الخاص بمزاعم مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، بعدما ظهرت صور له اليوم الثلاثاء .

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس الإثنين، أنه قتل سوكولوف خلال هجوم على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيفاستوبول يوم الجمعة، إلا أن موسكو عرضت اليوم الثلاثاء، صورا تظهر سوكولوف وهو يحضر اجتماعا برئاسة وزير الدفاع سيرجي شويجو.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من حقيقة توقيت التقاط هذه الصور التي عرضتها موسكو اليوم الثلاثاء .

وقالت وحدة القوات الخاصة بوزارة الدفاع الأوكرانية، إنه بما أن موسكو عرضت صورا تظهر "على ما يبدو سوكولوف حيا، ستتحقق وحداتنا من المعلومات مجددا".

وتقول كييف إن 34 عسكريا روسيا قتلوا في الهجوم الذي تم بصاروخ كروز يوم الجمعة. ولم يتم بعد تحديد هوية العديد من القتلى، إلا أن مصادر عسكرية أكدت في البداية أن سوكولوف كان من بين الضحايا.

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