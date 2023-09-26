الحكومة الأرمينية: نزوح 19 ألف شخص من كاراباخ إلى أرمينيا
وكالات
أعلنت أرمينيا، أن 19 ألف شخص وصلوا من إقليم ناجورنو كاراباخ ذي الغالبية الأرمنية، الذي سيطرت عليه أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي، حسبما أفادت فضائية العربية.
وأوضحت الحكومة الأرمينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن 19 ألف شخصًا نزحوا قصرا من إقليم ناجورنو كاراباخ"، مؤكدة أنها توفر المساكن لهم.
ولفتت السلطات الانفصالية الأرمينية، إلى أن انفجار مستودع وقود في كاراباخ، تسبب في سقوط 20 قتيلًا على الأقل وأكثر من 280 جريحًا، أمس الاثنين، وجاء هذا في أوج موجة نزوح آلاف المدنيين الهاربين من وصول القوات الأذربيجانية.
وقالت السلطات الانفصالية في بيان: "للأسف، لم يتسن إنقاذ حياة 7 مرضى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة. وتم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".
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