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بكين تبحث مع واشنطن تمثيل الصين في قمة أبيك

03:33 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الصين

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بكين - (د ب أ)

قالت الصين إنها تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن من سوف يمثل بكين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" المقررة في نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك في أعقاب عدم حضور الرئيس الصيني شي جين بينج، قمة العشرين التي عقدت في نيودلهي في وقت سابق الشهر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزير الخارجية الصيني وانج يي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني سوف يحضر قمة أبيك المقبلة، " نجري اتصالات مع الأطراف المعنية، وسوف نصدر إعلانا في الوقت المناسب".

وأضاف وانج أن الرئيس الصيني "يولي أهمية كبيرة للدبلوماسية متعددة الأطراف"، موضحا أن بلاده" لا تغيب أبدا عن التجمعات المهمة متعددة الأطراف".

ولم يحضر الرئيس الصيني قمة مجموعة العشرين في الهند، وذلك لأول مرة منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2012.

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