بعد "التسامح والسعادة واللامستحيل".. الإمارات تطلب وزيرًا للشباب

وكالات:



شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الآونة الأخيرة فتح المجال أمام المتميزين لطرح أفكار مختلفة تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع هناك وفتح آفاق جديدة بهذا الصدد.

وبين هذه الأفكار غير المسبوقة كانت استقبلت أمانة مجلس الوزراء في الإمارات 4700 طلبًا، لشغل وظيفة "وزير للشباب"، خلال يوم واحد فقط من إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) عن هذه الفرصة.

الخطوة التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد، هي إحدى المبادرات الإماراتية التي عرفت عنها أنها تُحلق بعيدًا بأفكار خارج الصندوق، بين إنشاء أطول برج في العالم وتأسيس وزارات جديدة ذات طابع مختلف.

قبل فتح الباب للتقديم لشغل منصب وزير للشباب في الإمارات، قدمت الدولة العربية عددًا من الوزارات المختلفة مثلت سابقة تاريخية.

وزارة السعادة

هي وزارة تم إنشاؤها في الإمارات عام 2016، ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة ومن أهم مهامه موائمة كافة خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع

استحدث منصب وزير السعادة في في 8 فبراير 2016، وشغلت وقتها المنصب عهود خلفان الرومي، لتصبح أول وزيرة للسعادة في الإمارات.

وتعمل الوزارة على البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة (كان في السابق اسمه: البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية) ويُضم البرنامج مجموعة من السياسات، والبرامج، والمبادرات، والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية ، بالإضافة إلى خطة لتطوير مؤشر السعادة، وقياس رضا الأفراد.

وزارة التسامح

في نفس التغيير الوزاري الـ 12 في الإمارات الذي أعلن في فبراير عام 2016، تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في الإمارات.

وتدعم وزارة التسامح موقف الإمارات نحو ترسيخ قيم التسامح، والتعددية، والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً.

واختيرت في عام 2016 الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لتولي منصب وزير دولة للتسامح، وفي أكتوبر عام 2017، تولى المنصب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ليصبح عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، وتم تعديل اسم الوزارة في يوليو عام 2020 لتصبح لتصبح وزارة التسامح والتعايش.

وزارة اللامستحيل

هي إحدى الوزارات التي استحدثتها الإمارات، وتسعى لتطوير حلول للتحديات الصعبة عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة، وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن حياة المجتمع.

وجرى استحداث الوزارة في أبريل عام 2019، وهي افتراضية، دون وزير، ويتكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي.

وكان بن راشد نشر الإعلان الأحد الماضي، على منصة (X) وحدد فيه الصفات التي يجب أن يتمتع بها المتقدم للعمل وزيرًا للشباب، وهي أن يكون ملمًا بقضايا وطنه، وواعيًا لواقع مجتمعه، وميدانيًا في عمله، وعقلانيًا في طرحه، وشجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، وشغوفاً بخدمة تراب وطنه.