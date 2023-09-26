فيتنام تحتج على إقامة الصين محطات لتحديد هوية السفن في جزر باراسيل

هانوي - (د ب أ)

احتجت فيتنام على تركيب الصين محطتين أوتوماتيكيتين لتحديد هوية السفن في جزر باراسيل، وقالت إن هذا الإجراء يعد انتهاكا لسيادة هذه الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانج، قوله في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: " جميع الأنشطة في جزر باراسيل التي تتم بدون إذن فيتنام تنتهك سيادة الأمة ويعد غير قانوني للغاية".

وقالت "بلومبرج" إن البيان صدر بعد توارد تقارير إعلامية حول إنشاء محطات صينية لتحديد هوية السفن في جزيرتي طنورث ريف" و "بومباي ريف" للشعاب المرجانية في جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تحث فيها فيتنام الصين على احترام سيادتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وطلبت فيتنام في وقت سابق من جارتها إنهاء الأنشطة السياحية في جزر باراسيل وسبراتلي، وكذلك الكف عن التدريبات العسكرية في المياه المتنازع عليها.

وتأتي مخاوف فيتنام في الوقت الذي أعلنت فيه الفلبين إزالتها لحاجز عائم أقامته بكين في منطقة ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك في أحدث تصاعد للتوترات المتزايدة بين البلدين.

وكانت فيتنام والفلبين ضمن مجموعة دول عارضت الخريطة الرسمية الجديدة للصين، وأكدت أنها تنتهك سيادتها.

يشار إلى أن جزر باراسيل المعروفة أيضا باسم شيشا في الصين، وهوانج سا في فيتنام، هي مجموعة من الجزر والشعاب، تتحكم فيها الصين وتدعي أيضا كل من تايوان وفيتنام ملكيتها لها. وهي تتكون من أرخبيل يضم نحو 130 من الجزر والشعاب المرجانية الصغيرة، وتقع في بحر الصين الجنوبي.