مقتل وإصابة 310 أشخاص جراء انفجار مستودع في قرة باغ

(وكالات)



أعلنت وزارة الصحة في منطقة ناجورنو قرة باغ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 20 شخصًا جراء الانفجار الذي وقع في مستودع للوقود في المنطقة المضطربة مساء أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 290 شخصًا إلى المستشفى، مشيرة إلى تفاوت إصابات الضحايا في الخطورة.

ويأتي هذا بينما لم يتضح بعد سبب الانفجار. ونزح حتى الآن 13350 لاجئًا وصلوا من إقليم قرة باغ، إلى أرمينيا بعد معارك محتدمة شهدها الإقليم المتنازع عليه انتهى بسيطرة أذربيجان على زمام الأمور.

ويخضع إقليم قرة باغ لسيطرة الأذرية والمعترف بها دوليًا بينما يقطنه أغلبية أرمينية، وحاولت قوات انفصالية على مدار الأسبوع الماضي تصعيد المعارك في سبيل الانفصال عن أذربيجان.