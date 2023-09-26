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BBC

السلطات الأمريكية تحذر سكان هاواي من مخاطر محتملة جراء عودتهم

11:19 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

السلطات الأمريكية

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سان فرانسيسكو - (د ب أ)

أعلن المسؤولون في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم السماح للسكان بدخول أجزاء من بلدة لاهينا الساحلية لأول مرة أمس الاثنين، وذلك بعد نحو سبعة أسابيع من الحرائق المدمرة التي أصابت الجزيرة .

وبحسب مسؤولي مقاطعة ماوي، سيسمح للسكان بالعودة تدريجيا إلى ممتلكاتهم في المنطقة المحترقة إلى حد كبير. وحتى الآن، لم يسمح إلا لعمال الإنقاذ والمتطوعين بدخول هذه الأماكن.

واندلعت حرائق الغابات في عدة مواقع بماوي وجزيرة هاواي المجاورة في 8 أغسطس الماضي .

ودمرت الحرائق حوالي 3000 مبنى في جزيرة ماوي ، وقدرت الأضرار التي لحقت بالممتلكات بأكثر من 5 مليارات دولار.

وتحدثت أحدث التقارير عن 97 قتيلا، في حين قالت السلطات إن حصيلة الوفيات بلغت 115 شخصا.

وحذرت السلطات السكان العائدين من مخاطر محتملة في منطقة الكارثة، مثل السموم الموجودة في الأنقاض الناجمة عن الرصاص المذاب أو الأسبستوس أو المواد الكيماوية، ونصحتهم بارتداء ملابس واقية.

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