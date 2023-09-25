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السعودية تُعلن عن نيتها بناء أول محطة للطاقة النووية

05:42 م الإثنين 25 سبتمبر 2023

السعودية تُعلن عن نيتها في بناء أول محطة للطاقة ال

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فيينا - (د ب أ)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية، انطلاقا من حقها الأصيل في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.

وأكد الوزير اليوم الاثنين في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعاصمة النمساوية فيينا، التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان.

وأوضح أن السعودية تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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محطة طاقة نووية السعودية عبدالعزيز بن سلمان

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