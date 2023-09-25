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مصر تدين تكرار حوادث تمزيق المصحف الشريف في هولندا

05:07 م الإثنين 25 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 25 سبتمبر 2023، عن بالغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي، واصفةً هذه التصرفات بالممارسات الاستفزازية وغير المسؤولة التي تنتهك مقدسات ملايين المسلمين وتؤجج من خطاب الكراهية.

وحذرت مصر من التداعيات الخطيرة للسماح بتكرار مثل هذه الحوادث البغيضة، والتي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، مؤكدة على أن هذه الحوادث تنذر بانتشار المزيد من العنف والتطرف وتصاعد ظواهر الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان في المجتمعات، والتقويض من أمنها واستقرارها ومن التعايش السلمي.

كما شددت على ما تمثله هذه الممارسات الاستفزازية من انتهاك صريح لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، وتناقض مع المواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان.

وأعادت مصر التذكير بأهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل الحاسم مع مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلاً.

وأكدت على أهمية التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية قدسية معتقدات الآخر، ومحاسبة مرتكبي جرائم ازدراء الأديان، منوهة بأهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف والإرهاب.

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