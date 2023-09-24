ماكرون: فرنسا ستسحب قواتها من النيجر بنهاية العام

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسحب قواتها من النيجر بنهاية العام بسبب معارضة الحكومة التي تولت السلطة في انقلاب في يوليو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ماكرون في مقابلة تليفزيونية مع قناتي "تي إف1" و"فرانس2" إن "سفيرنا إلى جانب العديد من الدبلوماسيين، سيعودون إلى فرنسا وسننهي تعاوننا العسكري مع السلطات الحالية في النيجر، إذ أنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب".

وفرنسا لديها حوالي 1500 جندي في النيجر.

وقال ماكرون إن الانسحاب التدريجي سيكتمل "بنهاية العام".

وتتزايد حدة التوتر بين النيجر والقوة الاستعمارية السابقة لها منذ أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس محمد بازوم في انقلاب جرى في 26 يوليو، وقطع العلاقات العسكرية مع فرنسا.

وأعلنت النيجر اليوم الأحد منع رحلات الطيران التجارية من استخدام مجالها الجوي.