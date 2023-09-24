إندونيسيا: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم جماعى
جاكرتا - (د ب أ):
أكدت شرطة مدينة سيمارانج بإقليم جاوة الوسطى الإندونيسي اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرين في حادث سير تعرضت له عدة سيارات في تقاطع بطريق "باوين تول رود" السريع.
ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية عن قائد شرطة سيمارانج، أحمد أوكا ماهيندرا قوله اليوم الأحد ردا على سؤال الصحفيين المحليين بشأن الحادث المروري المميت الذي وقع مساء أمس السبت إن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم".
ووقع الحادث بعدما اصطدمت شاحنة كانت تسير على طريق منحدر بعدد من السيارات والدراجات النارية عند اقترابها من التقاطع.
وقال ماهيندرا إن أحد المصابين في حالة حرجة، مشيرا إلى أن شرطة جاوة الوسطى أجرت تحقيقا في الحادث واحتجزت قائد الشاحنة.
سوق مصراوى
-
أحدث هواتف ذكية في 2023 بأسعار تبدأ من 1690 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أحدث ساعة ذكية بأسعار تبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أفضل غسالة أطباق 2024 بقسط يبدأ من 371 جنيهاتفاصيل
-
3 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف وأفضل أنواعه لعام 2023تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: