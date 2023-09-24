إندونيسيا: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم جماعى

جاكرتا - (د ب أ):

أكدت شرطة مدينة سيمارانج بإقليم جاوة الوسطى الإندونيسي اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرين في حادث سير تعرضت له عدة سيارات في تقاطع بطريق "باوين تول رود" السريع.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية عن قائد شرطة سيمارانج، أحمد أوكا ماهيندرا قوله اليوم الأحد ردا على سؤال الصحفيين المحليين بشأن الحادث المروري المميت الذي وقع مساء أمس السبت إن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم".

ووقع الحادث بعدما اصطدمت شاحنة كانت تسير على طريق منحدر بعدد من السيارات والدراجات النارية عند اقترابها من التقاطع.

وقال ماهيندرا إن أحد المصابين في حالة حرجة، مشيرا إلى أن شرطة جاوة الوسطى أجرت تحقيقا في الحادث واحتجزت قائد الشاحنة.