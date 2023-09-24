العثور على بقايا إنسان داخل فك تمساح طوله 4.17 متر (فيديو)
نيويورك - (د ب أ)
أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية العثور على بقايا بشرية داخل فك تمساح يبلغ طوله 4.17 متر يوم الجمعة، في قناة إلى الشمال من حدائق فلوريدا النباتية.
ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية عن مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، إنه تم إخراج التمساح من الماء و" قتله بوسيلة إنسانية رحيمة"، مضيفا أن فريق الغوص "انتشل أيضا بقايا شخص بالغ متوفى من الممر المائي".
ولم يكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الضحية ، فيما لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الواقعة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان التمساح مسؤولا بشكل مباشر عن وفاة الشخص.
وقال أحد السكان المحليين إنه كان يسير في المنطقة عندما رأى التمساح يضغط على جثة. وركض إلى محطة إطفاء قريبة لإبلاغ السلطات.
يشار إلى أن هجمات التماسيح أمر غير شائع إلى حد ما في فلوريدا. وتم تسجيل هجومين مميتين في فلوريدا حتى الآن هذا العام.
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