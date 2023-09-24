ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع جنوب تايوان إلى 9 أشخاص

بينجتونج - (د ب أ)



ذكرت السلطات المحلية أنه تم العثور على جثتين أخريين، صباح اليوم الأحد، بعد مرور أكثر من 24 ساعة على حريق بمصنع وانفجارات لاحقة، في منطقة صناعية، في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان، مما رفع حصيلة القتلى بسبب الحادث إلى تسعة أشخاص.

وذكرت الحكومة المحلية أنه حتى صباح اليوم الأحد، أسفر الحريق والانفجارات اللاحقة، في مصنع تابع لشركة "لونش تيكنولوجيز" لتصنيع كرات الجولف، في مجمع "بينجتونج" التكنولوجي الصناعي عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة رجال إطفاء وإصابة 98 شخصا، بينما لا يزال شخص واحد مفقودا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وذكر هسو مي هسويه، رئيس مكتب خدمات الإطفاء والطوارئ اليوم الأحد أن فرق البحث مازالت تبحث عن الشخص المفقود.

يذكر أن الحادث وقع في وقت متأخر من أمس الأول الجمعة .

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أمس السبت عن ممثلي مكتب الادعاء في مقاطعة بينجتونج التايوانية قولهم إن الفحوصات الجينية مطلوبة للتعرف على هوية ضحايا حادث الحريق.

وذكرت الوكالة أن الانفجار تسبب في انهيار جزء من مبنى المصنع، مما أدى إلى محاصرة العديد من الأفراد تحت الأنقاض.

وأعربت رئيسة تايوان تساي إينج وين ورئيس الوزراء تشين تشين جين أمس السبت عن تعازيهما لأسر القتلى.

وزارت تساي موقع الحادث منتصف نهار أمس السبت. وقالت إن وزارة الداخلية تجري تحقيقات، على أمل توضيح سبب الحادث في أقرب وقت ممكن.

وزار تشين أمس المصابين في مستشفيات بمقاطعة بينجتونج، متعهدا بتقديم تعويضات ومساعدات كافية لأسر المتوفين والمصابين.