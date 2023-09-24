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BBC

أوكرانيا: قتلى الجيش الروسي تخطوا عتبة الربع مليون منذ بداية الحرب

11:30 ص الأحد 24 سبتمبر 2023

الجنود الروس

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 275 ألفا و 850 جنديا، من بينهم 390 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4662 دبابة و 8914 مركبة قتالية مدرعة و 6233 نظام مدفعية و 789 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و 531 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و 316 مروحية، و 4888 طائرة مسيرة، و 1518 صاروخ كروز، و 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 8734 من المركبات وخزانات الوقود، و914 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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