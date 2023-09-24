تنديد فلسطيني بعد استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

رام الله - (د ب أ)

نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد، بالتصعيد الإسرائيلي الخطير وما وصفته عمليات القتل اليومية في الأراضي الفلسطينية وذلك عقب مقتل شابين في مداهمة شمال الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن إسرائيل "تشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته لتنفيذ مخططاتها، متحدية جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف أبو ردينة أن إسرائيل "تسعى جاهدة إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانها المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى".

وشدد على أن "جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وأعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل شابين فلسطينيين فجر اليوم جراء إصابتهما بالرصاص في الرأس خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم.

وخلال المداهمة اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية أطلقت الأعيرة النارية بكثافة فيما طال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التجارية، واستمر التوتر أكثر من خمس ساعات متواصلة.