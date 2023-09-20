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BBC

محمد بن سلمان: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

11:04 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الأمير محمد بن سلمان

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وكالات

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن القضية الفلسطينية مهمة جدًا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أضاف بن سلمان خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد للسعودية من حيازته بالمثل، لافتًا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.

وأعرب عن قلق السعودية من حصول أي دولة على أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وأكد ولي العهد السعودي أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة، لافتًا إلى أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن كان عدوًا للسعودية كما كان عدوًا للولايات المتحدة الأمريكية.

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