بايدن: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "صلب لا يلين"
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي" وصلب لا يلين، آملًا أن يتمكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من تسوية بعض الأمور اليوم.
وقال بايدن، في بداية لقائه بنتنياهو، إنه سيناقش القيم الديمقراطية لأمريكا وإسرائيل، والحفاظ على الضوابط والتوازنات.
ولفت بايدن، إلى أنه سيناقش مع نتنياهو أيضًا حل الدولتين.
من جانبه، قال نتنياهو في بداية اللقاء، إنه سيواصل اتباع القيم الديمقراطية، مؤكدًا أنه يمكن التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية في ظل قيادة بايدن.
ويعد هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول محادثات مباشرة بينهما منذ تولي الأخير المنصب في ديسمبر الماضي.
سوق مصراوى
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: