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BBC

بايدن: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "صلب لا يلين"

06:50 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي" وصلب لا يلين، آملًا أن يتمكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من تسوية بعض الأمور اليوم.

وقال بايدن، في بداية لقائه بنتنياهو، إنه سيناقش القيم الديمقراطية لأمريكا وإسرائيل، والحفاظ على الضوابط والتوازنات.

ولفت بايدن، إلى أنه سيناقش مع نتنياهو أيضًا حل الدولتين.

من جانبه، قال نتنياهو في بداية اللقاء، إنه سيواصل اتباع القيم الديمقراطية، مؤكدًا أنه يمكن التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية في ظل قيادة بايدن.

ويعد هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول محادثات مباشرة بينهما منذ تولي الأخير المنصب في ديسمبر الماضي.

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