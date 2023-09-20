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شكري: هدف مصر دائمًا إرساء الأمن في المنطقة

05:00 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

سامح شكري

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وكالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع تركيا في مجالات الأمن أو البحر المتوسط سيعتمد على تطور العلاقة بين القاهرة وأنقرة، والقدرة على صياغة أهداف مشتركة.

وتابع شكري، خلال لقاء في قناة "تي أر تي" التركية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أن هدف مصر دائمًا إرساء الأمن في المنطقة والبحر المتوسط.

وأوضح أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والقضية الفلسطينية والأزمات التي نشأت في منطقة الساحل الأفريقي فضلاً عن التطورات الليبية والحرب في السودان، كلها تحديات مشتركة، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون حيث أن هناك أسا لتوافق وجهات النظر في عدد من المجالات.

وأشار شكري، إلى أنه مع الانخراط في المباحثات والمداولات يمكن لبلدين بحجمهما التأثير في قضايا السلام والأمن الإقليمي والدولي يمكن أن يكون لهما دورًا مؤثرًا.

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سامح شكري وزير الخارجية إرساء الأمن في المنطقة تطور العلاقة بين القاهرة وأنقرة

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