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ألمانيا: انسحاب قواتنا من مالي سيكون في نهاية العام

04:56 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

ألمانيا

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برلين - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تفترض أن انسحاب الجيش الألماني من مالي سيتم بحلول نهاية العام كما هو مخطط له.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الأربعاء إن مشروع الانسحاب "يسير على طريق جيد"، وأضافت:" نحن متفائلون بقدرتنا على البقاء داخل الإطار الزمني".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في يونيو الماضي إنهاء مهمة السلام في مالي بحلول نهاية العام وذلك بعد أن طالبت الحكومة العسكرية في مالي بسحب القوات الدولية من الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ويتواجد حاليا في مالي 887 جنديا من الجيش الألماني.

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الحكومة الألمانية انسحاب الجيش الألماني من مالي وزارة الدفاع الألمانية

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