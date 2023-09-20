شكري: استقبلنا أكثر من 300 ألف سوداني منذ بدء الحرب
وكالات
قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، إن مصر استقبلت أكثر من 300 ألف سوداني منذ بدء الحرب السودانية في منتصف أبريل الماضي.
وأكد شكري خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على دعم التوصل لحل سياسي في السودان، مشيرًا إلى أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي في السودان.
كما أكد وزير الخارجية، أن دول جوار السودان هي الأكثر تأثرا بالأزمة، مضيفًا أنه يجب إنشاء مستودعات للمواد الإغاثية في دول جوار السودان لإيصالها للشعب السوداني.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تقاسم منصف للأعباء بشأن أزمة السودان.
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