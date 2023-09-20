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انفصاليو كاراباخ: موافقون على التفاوض مع أذربيجان

04:26 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

أذربيجان

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يريفان - (د ب أ)


وافق ممثلو جمهورية آرتساخ غير المعترف بها، والتي تحكم المنطقة المتنازع عليها، على لقاء الجانب الأذربيجاني بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بجنوبى القوقاز، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية اليوم الأربعاء، بأن سلطات المنطقة، التي يشكل الأرمن أغلب من يعيشون فيها، وافقت على إجراء محادثات في مدينة يفلاكس الأذربيجانية.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت باكو أمس الثلاثاء، عملية عسكرية من أجل السيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تتنازع عليها الجارتان السوفيتيتان السابقتان منذ عقود.

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