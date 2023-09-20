شكري: تركيا مستوردًا رئيسيًا للغاز المصري ويمكن تطوير هذا المجال
وكالات
أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أن مصر وتركيا يمكنهما التعاون في مجال الطاقة، حيث تستضيف مصر منتدى غاز شرق البحر المتوسط، ونأمل أن يخلق تآزر أفضل بين دول البحر المتوسط.
وأشار شكري، خلال لقاء في قناة "تي أر تي" التركية، أثناء مشاركته في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، إلى أن تركيا تعد مستوردًا رئيسيًا للغاز المصري في الوقت الحالي، ونأمل أن يتطور هذا المجال حيث أننا في مراحل استكشاف التعاون المحتمل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث أمس الثلاثاء، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن علاقة بلاده بمصر قائلاً: "علاقاتنا بمصر شابها بعض التوتر في وقت ما،ـ ولكننا نعمقها الآن بفضل المصالح المشتركة".
سوق مصراوى
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: