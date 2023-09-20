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BBC

شكري: تركيا مستوردًا رئيسيًا للغاز المصري ويمكن تطوير هذا المجال

04:21 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

سامح شكري

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وكالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أن مصر وتركيا يمكنهما التعاون في مجال الطاقة، حيث تستضيف مصر منتدى غاز شرق البحر المتوسط، ونأمل أن يخلق تآزر أفضل بين دول البحر المتوسط.

وأشار شكري، خلال لقاء في قناة "تي أر تي" التركية، أثناء مشاركته في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، إلى أن تركيا تعد مستوردًا رئيسيًا للغاز المصري في الوقت الحالي، ونأمل أن يتطور هذا المجال حيث أننا في مراحل استكشاف التعاون المحتمل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث أمس الثلاثاء، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن علاقة بلاده بمصر قائلاً: "علاقاتنا بمصر شابها بعض التوتر في وقت ما،ـ ولكننا نعمقها الآن بفضل المصالح المشتركة".

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سامح شكري مجال الطاقة وزير الخارجية

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