روسيا تُعلن إمكانية تصدير 60 مليون طن من الحبوب هذا العام
موسكو - (د ب أ)
قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، في خطاب ألقاه أمام برلمان بلاده، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تصدر 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم.
وأضاف باتروشيف أن روسيا تتوقع أن يصل حجم محصولها من الحبوب هذا العام إلى مستوى 130 مليون طن، وأنه تم حصاد 123 مليون طن حتى الآن، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقال باتروشيف إن روسيا صدرت 60 مليون طن من الحبوب في موسم 2022/2023.
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