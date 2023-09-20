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BBC

روسيا تُعلن إمكانية تصدير 60 مليون طن من الحبوب هذا العام

04:13 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف

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موسكو - (د ب أ)

قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، في خطاب ألقاه أمام برلمان بلاده، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تصدر 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم.

وأضاف باتروشيف أن روسيا تتوقع أن يصل حجم محصولها من الحبوب هذا العام إلى مستوى 130 مليون طن، وأنه تم حصاد 123 مليون طن حتى الآن، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال باتروشيف إن روسيا صدرت 60 مليون طن من الحبوب في موسم 2022/2023.

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