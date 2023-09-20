طائرة مسيرة تستهدف مستودع وقود بمنتجع سوتشي جنوب روسيا

موسكو - (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن غارة شنتها مسيرة تسببت في نشوب حريق في مستودع للوقود، في مدينة "سوتشي" الساحلية جنوب روسيا، صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت "بوابة بازا" الإخبارية الروسية الإلكترونية أن خزان ديزل، بالقرب من المطار في منطقة "أدلر" على البحر الأسود، احترق، بعد أن اصطدمت به ما يشتبه أنها طائرة بدون طيار ، طراز "كاميكازي".

ولم تقع إصابات، بحسب الإدارة الإقليمية. وتم إخماد الحريق، الذي امتد على مساحة 100 متر مربع، في وقت ما، منذ ذلك الحين.

وذكرت مصادر حكومية أنه لم يتم التحقق من أسباب الانفجار.

غير أن الصور ومقاطع الفيديو، التي تم نشرها على الانترنت، تظهر لحظة الانفجار، وسبقها اصطدام عمودي بجسم جوي مجهول عند الساعة الخامسة و 16 دقيقة صباحا.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن سماع صوت اقتراب طائرة بدون طيار قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.