تحطم مقاتلة خلال مهمة تدريبية في غربى روسيا
موسكو - (د ب أ)
ذكرت تقارير رسمية أن مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تحطمت خلال مهمة تدريبية في منطقة فورونيج بجنوب غربي روسيا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع القول اليوم الأربعاء" الشخصان اللذان كانا على متن المقاتلة تمكنا من إخراج أنفسهما وجرى نقلهما لمطار القاعدة".
ويتردد أن الطيارين لم يصابا بأذى.
وقد تحطمت الطائرة في مكان غير مأهول بالسكان، ولم تكن على متنها ذخائر، وفقا لوزارة الدفاع.
وقالت الوزارة بدون الإفصاح عن تفاصيل أخرى" يمكن أن يكون سبب الحادث خطأ فني".
سوق مصراوى
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: