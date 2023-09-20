لحظة طرد السفير الإسرائيلي من الأمم المتحدة (فيديو)
وكالات
طرد الأمن التابع للأمم المتحدة، السفير الإسرائيلي لديها جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78.
وحاول السفير الإسرائيلي، استفزاز رئيسي، بمقاطعته أثناء إلقاء كلمته، ورفع صورة مهسا أميني مدون عليها "النساء الإيرانيات يستحققن الحرية الآن".
🇮🇱 Expulsan de la Asamblea General de la ONU al representante israelí por protestar
En intervención del líder iraní, Ebrahim Raisi, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, levantó una pancarta con la imagen de Mahsa Amini, que falleció bajo custodia policial en Teherán pic.twitter.com/OkwXr7gdFx
— M. Jesús (@MJesusQ17) September 20, 2023
وسار إردان حاملًا اللافتة التي تحمل صورة مهسا أميني نحو المنصة التي كان رئيسي يتحدث فيها أثناء انعقاد أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
🚨 | Personal de seguridad de las Naciones Unidas detiene al embajador de Israel, Gilad Erdan, luego de que protestara contra el líder del régimen iraní, Ebrahim Raisi.pic.twitter.com/yLkYDXRub2
— Informe Orwell (@InformeOrwell) September 19, 2023
وتأتي مشاركة رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عام على قمع السلطات الإيرانية احتجاجات تقدمتها نساء أعقبت وفاة مسها أميني بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
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