إعلان

BBC

لحظة طرد السفير الإسرائيلي من الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

لحظة طرد السفير الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

طرد الأمن التابع للأمم المتحدة، السفير الإسرائيلي لديها جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78.

وحاول السفير الإسرائيلي، استفزاز رئيسي، بمقاطعته أثناء إلقاء كلمته، ورفع صورة مهسا أميني مدون عليها "النساء الإيرانيات يستحققن الحرية الآن".

وسار إردان حاملًا اللافتة التي تحمل صورة مهسا أميني نحو المنصة التي كان رئيسي يتحدث فيها أثناء انعقاد أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

سوق مصراوى

طرد السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة جلعاد إردان استفزاز رئيسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market