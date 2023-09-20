رئيس جنوب أفريقيا: الأموال المُنفقة على الحرب حول العالم إدانة للمجتمع الدولي

جوهانسبرج - (د ب أ)



ندد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أمس الثلاثاء، بإنفاق مليارات الدولارات على الحرب، بدلا من التنمية، فيما جدد دعوته للدبلوماسية في أوكرانيا.

وأضاف رامافوسا في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوقت حان لزيادة المساعدات على نطاق واسع من أجل التنمية، حيث فشل العالم في تحقيق أهداف طموحة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الفقر الشديد بحلول عام 2030، حسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري اليوم الأربعاء.

وتابع: "إنها إدانة خطيرة لهذا المجتمع الدولي، أن ننفق الكثير جدا على الحرب، لكن لا يمكننا دعم إجراءات يتم اتخاذها لتلبية معظم الاحتياجات الأساسية لمليارات الأشخاص".

وقال رامافوسا إنه أجرى خلال زيارته إلى نيويورك ، محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بشأن مبادرة السلام التي قادتها دول أفريقية.

وأضاف: "كمجتمع دولي، يجب أن نبذل ما بوسعنا لتمكين إجراء حوار هادف، تماما كما يتعين علينا أن نمتنع عن أي إجراءات تغذي الصراع".