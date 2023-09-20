لليوم الثاني على التوالي.. استمرار المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في كاراباخ

موسكو - (د ب أ)

هاجم الجيش الأذربيجاني مرة أخرى منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز بالصواريخ والمدفعية صباح اليوم الأربعاء، بحسب السلطات المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبريس" أن البنية التحتية المدنية تعرضت للقصف أيضا.

وأطلقت باكو، أمس الثلاثاء، عملية عسكرية سعيا للسيطرة على ناجورنو كاراباخ، والتي تقطنها أغلبية من الأرمن رغم أنها تقع داخل الأراضي الأذربيجانية.

ويدور القتال بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين على ناجورنو كاراباخ منذ عقود، والتي تحكمها جمهورية "آرتساخ" غير المعترف بها.

وقالت وزارة الدفاع في جمهورية آرتساخ "إن وحدات قوات الدفاع تقاوم بشدة القوات المسلحة الأذرية بإجراءات دفاعية، وتكبد العدو خسائر".

وأعلن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في الإدارة المحلية جيجام ستيبانيان، مقتل أكثر من عشرين شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، منهم مدنيين، منذ اندلاع الأعمال العدائية مرة أخرى.