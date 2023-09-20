الأردن يُطالب بوقف اقتحامات المدن الفلسطينية

عمّان - ( د ب أ)



أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان مساء أمس على مدينة جنين، محذرة من استمرار دوامة العنف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم الأربعاء عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي تأكيده "ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة"، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد المجالي على "ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، مؤكداً "ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري".