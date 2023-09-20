اليابان تدق ناقوس الخطر بشأن سباق تسلح نووي محتمل

نيويورك - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر رفيع المستوى حول معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية بنيويورك، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء اندلاع سباق تسلح نووي محتمل.

ودعا كيشيدا المجتمع الدولي إلى "الحفاظ على الاتجاه التنازلي للترسانات النووية العالمية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وشاركت اليابان وأستراليا والفلبين في استضافة المؤتمر، الذي يهدف إلى الدعوة إلى بدء المفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية.

وتدعو معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية إلى حظر إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم عاليي التخصيب، وكلاهما من المواد المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية، للحيلولة دون زيادة إنتاج مثل هذه الأسلحة.

وقال كيشيدا إن "التضخم السريع للترسانات النووية من قبل دولة معينة يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي يشمل دولا أخرى".

وأضاف: "يتعين علينا، كزعماء سياسيين، أن تتولى زمام المبادرة لضمان الحفاظ على الثقة في نظام معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو حجر الزاوية لنزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها".