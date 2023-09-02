عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد الحكومة في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مرة أخرى اليوم السبت للتظاهر في تل أبيب ومدن أخرى ضد سياسات الحكومة الدينية اليمينية في البلاد.

وكان منظمو الاحتجاجات قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سينسقون مع قوات الأمن بعد اشتباكات عنيفة بين المهاجرين الإريتريين والشرطة في مظاهرة قبل ساعات. وأصيب عشرات الأشخاص في أعمال الشغب في جنوب تل أبيب.

وكانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات الحكومة حدثا منتظما في إسرائيل لأكثر من نصف عام.

وفي نهاية يوليو، وكجزء من إعادة هيكلة مثيرة للجدل للقضاء، أقر ائتلاف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قانونا يقيد قدرة المحكمة العليا على التصرف.

ويرى منتقدون أن تصرفات الحكومة تشكل تهديدا للديمقراطية في إسرائيل.

في 12 سبتمبر، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد القانون.