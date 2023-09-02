البيت الأبيض يجهز "غرفة حرب" لمواجهة محاولات عزل بايدن.. ماذا حدث؟

وكالات:

أنشأ البيت الأبيض "غرفة حرب" تضم أكثر من عشرين محاميًا ومساعدًا تشريعيًا وموظفًا في الاتصالات لقيادة رد فعل قوي على تحقيق محتمل يقوده الحزب الجمهوري، لعزل الرئيس جو بايدن.

وأكد مصدر في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن البيت الأبيض يقود جهود للرد على تحقيقات مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون.

وقال مساعدو بايدن وحلفاءه إنهم يستعدون للرد بقوة على تحقيق المساءلة وتقديمه على أنه خدعة حزبية خالية من الأدلة تظهر ميل الحزب الجمهوري إلى الفوضى.

ووصف رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري، كيفين مكارثي، تحقيق المساءلة بأنه " خطوة طبيعية إلى الأمام ".

وقال الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، إنهم سيركزون تحقيقاتهم على "النشاط الإجرامي" لنجل بايدن، هانتر، كجزء من تعاملاته التجارية الخارجية.

وسيتطرق التقرير أيضًا إلى الإدعاءات غير المثبتة حتى الآن بأن جو بايدن متورط في الرشوة أو الفساد أو أساء استخدام سلطته للمساعدة في إثراء ابنه عندما كان نائبًا للرئيس.