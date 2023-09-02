ليبيا.. تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع كوهين

طرابلس - (د ب أ):

أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مساء اليوم السبت، إنه "تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل؛ فأصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها، مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات؛ وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة".

وفي 27 أغسطس المنصرم، كشفت أنباء عن لقاء سري تم بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي برعاية إيطالية.

ولاقت الأنباء سخطا واسعا في ليبيا واحتجاجات في الشارع، الأمر الذي دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة إلى وقف المنقوش عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق معها، فيما تتواتر أنباء لم تؤكدها الحكومة عن توجه المنقوش إلى لندن حيث تقيم عائلتها.

وكانت الخارجية الليبية، قد أفادت في بيان سابق لها، بأن ما حدث في روما هو "لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي و غير قابل للتأويل واللبس"، متهمة الصحافة العبرية باستغلال الحدث ومحاولة إعطائه طابع اللقاء أو المحادثات، وفقا لنص البيان.