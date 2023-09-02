الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في أغسطس بنسبة 38%

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% في أغسطس مقارنة بالشهر الماضي.

وبحسب التقرير البحثي الوبائي، الذي نشرته الصحة العالمية، اليوم السبت، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

ووفق التقرير، فإنه في فترة 28 يومًا من 31 يوليو إلى 27 أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الـ28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38 % في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50 % في معدل الوفيات.

ولا تعكس الحالات المبلغ عنها بشكل دقيق معدلات الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميًا، بحسب تقرير الصحة العالمية.

يشار إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية، تبين أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و 956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.