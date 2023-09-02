أمريكا تهنئ رئيس سنغافورة الجديد على فوزه في الانتخابات

وكالات

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، ثارمان شانموجاراتنام، على انتخابه الرئيس التاسع لجمهورية سنغافورة. وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وسنغافورة تتمتعان بشراكة طويلة الأمد.

وكانت لجنة الانتخابات في سنغافورة، قد أعلنت فوز ثارمان شانموجاراتنام، نائب رئيس الوزراء السابق، في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الجمعة، ليكون الرئيس التاسع للبلاد.

وقالت اللجنة في بيان، إن ثارمان شانموغاراتنام، وهو خبير اقتصادي ويبلغ من العمر 66 عاما، حصل على نسبة 70.4 بالمائة من أصوات الناخبين ".

وسيتولى ثارمان شانموجاراتنام منصب الرئيس في سنغافورة، خلفا للرئيسة حليمة يعقوب التي تنتهي ولايتها رسميا يوم 13 سبتمبر الحالي ". .

وقال ثارمان شانموجاراتنام في كلمة قبل إعلان النتائج:"أعتقد أن التصويت لي، تصويت ثقة بسنغافورة،انه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا أن نتقدم فيه معا".