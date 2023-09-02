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إصابة 12 شخصًا في انفجار بمبنى سكني شرقي الجزائر

03:24 م السبت 02 سبتمبر 2023

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الجزائر- (د ب أ)

أصيب 12 شخصا، في حصيلة أولية جراء انفجار في مبنى سكني، اليوم السبت، ببلدة البوني بولاية عنابة شرقي الجزائر.

وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) في الجزائر، إن الانفجار وقع في الطابق الرابع لبناية سكنية تتكون من خمسة طوابق.

وأوضح، أن عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة، دون أن يكشف عن أسباب الانفجار.

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