أذربيجان: تدمير محطة أرمينية للطائرات المسيرة

باكو- (د ب ا)

أعلنت أذربيجان، تدمير محطة التحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأرمينية، والتي حاولت القيام بعمليات تحليق استطلاعية فوق مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في اتجاه محافظتي شاهبور وكلبجر حوالي صباح اليوم السبت

وأفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج)، اليوم السبت، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن هذه المحطة كانت تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة التي تقوم بالاستطلاع وضرب مواقع الجيش الأذربيجاني في مختلف الاتجاهات.

وقالت الوزارة، إنه اعتبارا من صباح اليوم، قصفت وحدات القوات المسلحة الأرمينية المتمركزة في اتجاه قرية زود بمنطقة باساركيتشار مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في الاتجاه الحدودي باستخدام مدافع الهاون من عيار 60-82 ملم.

وأضافت الوزارة، أن وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت تدابير جوابية لازمة في هذا الصدد.

ويسود التوتر الحدود الأذربيجانية-الأرمينية، وخاضت باكو ويريفان حربين بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، في عامي 1994و2020 .

ولا تزال تندلع اشتباكات على الحدود رغم اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا عام 2020.