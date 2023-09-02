القضاء في النيجر: السفير الفرنسي انتهك الأعراف الدبلوماسية

وكالات

أوردت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن السلطة القضائية في النيجر أعلنت بدء الإجراءات القانونية لإخراج السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.

وقالت السلطة القضائية في النيجر إن السفير الفرنسي انتهك الأعراف الدبلوماسية، برفض استدعاء وزارة الخارجية.

وتابع القضاء أن السفير لم يعد دبلوماسيًّا وليس لديه تصريح إقامة في النيجر.

يشار إلى أن السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، شهدت احتجاجات تطالب بطرد القوات الفرنسية من البلاد، مطالبين برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد.

وتظاهر أنصار المجلس العسكري في النيجر، أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

وتلقت قوات الأمن في النيجر أوامر بفرض حصار مشدد على السفارة الفرنسية في نيامي.

وفي نهاية الشهر الماضي، سيطر المجلس العسكري على السلطة وعزل رئيس النيجر محمد بازوم.

وتحتضن نيامي قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، ويعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي. كما تشارك في مهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، خاصة مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكريًّا من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول.