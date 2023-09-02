احتجاجات في النيجر للمطالبة بطرد القوات الفرنسية

وكالات

شهدت السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، احتجاجات تطالب بطرد القوات الفرنسية من البلاد، بحسب ما أوردته قناة العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وطالب المحتجون برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد.

وتظاهر أنصار المجلس العسكري في النيجر، أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي.

ولفتت قناة العربية، إلى أن قوات الأمن في النيجر لديها أوامر بفرض حصار مشدد على السفارة الفرنسية في نيامي.

يذكر أنه المجلس العسكري، في أواخر الشهر الماضي سيطر على السلطة وعزل رئيس النيجر محمد بازوم.

وتحتضن نيامي قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، ويعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي. كما تشارك في مهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، خاصة مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكريًّا من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول.