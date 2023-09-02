انتشار مكثف لقوات الأمن في شوارع طرابلس الليبية

وكالات

كثفت قوات الأمن الليبية انتشارها في العاصمة طرابلس، تزامنًا مع تجدد الدعوات للتظاهر، بحسب ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

ووفق العربية، أغلقت قوات الأمن الليبية الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة.

وتجددت دعوات التظاهر ضد اجتماع وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي في الأسبوع الماضي.

وانتشرت عشرات المركبات العسكرية، بعضها يحمل أسلحة ثقيلة، على الطرق الرئيسية في طرابلس، بينما نفذت أرتال تابعة لفصائل مسلحة دوريات في المدينة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الديبية، أقال وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، على خلفية اللقاء.

كما أحال الدبيبة، المنقوش للتحقيق بسبب لقاءها مع وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي كان الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في ليبيا وإسرائيل.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والمنقوش التقيا في روما، الشهر الماضي.