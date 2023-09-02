اشتباكات مسلحة قرب أكبر قاعدة أمريكية شرقي سوريا

دمشق- (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في المنطقة الفاصلة بين بلدة ذيبان وحقل العمر النفطي الذي يعتبر أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في المنطقة، مقابل تراجع المسلحين المحليين.

ووفق المرصد، "لا يزال تبادل إطلاق النار في بعض أجزاء من بلدة البصيرة في الريف الشرقي مستمرة بين الطرفين، فيما خيم الهدوء على بلدات الباغوز والشعفة و السوسة وهجين وغرانيج في ريف دير الزور الشرقي".

وأشار المرصد، إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لـ"قسد" إلى محيط مناطق الاشتباكات .

وكان المرصد، أفاد بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة 58 آخرين، خلال اشتباكات استمرت خمسة أيام بين مقاتلين من قبائل عربية وقوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة شرقي سوريا.

واندلع العنف يوم الأحد الماضي، بعد يوم من احتجاز قوات سوريا الديمقراطية لقائد وعدد من عناصر مجلس دير الزور العسكري، الذي كان متحالفا فى فترة ما مع قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية المحتجزين بالفساد والتعسف ضد سكان شمال شرقي سوريا.